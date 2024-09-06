Жителя Таганрога осудили за попытку участия в боевых действиях на стороне ВСУ

Житель Таганрога получил девять лет лишения свободы за попытку государственной измены (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ст. 275 УК РФ) и подготовку к участию в составе террористической организации (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Белгородской области сообщает агентство ТАСС.
По данным силовиков, таганрожец был задержан в Белгородской области при попытке пересечь границу. Он планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.
Известно, что задержанного осудили во втором Западном окружном военном суде. Приговор утвердили в виде девяти лет заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме и остальных шести лет в колонии строгого режима. Это решение уже вступило в силу.
Напомним, ранее 61-летнего жителя Ростова-на-Дону осудили за покушение на сотрудничество со спецслужбами Украины.