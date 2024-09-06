ВС России нанесли поражение ВСУ у 14 населенных пунктов Курской области

«Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачая Локня, Косица, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина и Снагость», — говорится в сообщении.