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Группировка «Север» за сутки отбила две атаки ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силы российской группировки войск «Север» за сутки отбили две атаки ВСУ в направлении двух населенных пунктов и сорвали попытки атак в направлении трех населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка», — говорится в сводке военного ведомства.

«В результате активных действий российских войск потери ВСУ составили до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: бронетранспортер, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — отмечает МО РФ.