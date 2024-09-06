Группировка «Север» за сутки отбила две атаки ВСУ в курском приграничье

«Подразделениями группировки войск “Север” при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка», — говорится в сводке военного ведомства.
«В результате активных действий российских войск потери ВСУ составили до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: бронетранспортер, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — отмечает МО РФ.