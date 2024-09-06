Группировка «Север» за сутки отбила две атаки ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Силы российской группировки войск «Север» за сутки отбили две атаки ВСУ в направлении двух населенных пунктов и сорвали попытки атак в направлении трех населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.