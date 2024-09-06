Потери ВСУ и отражение атак. Что известно о ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий противник потерял более 10 400 военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.