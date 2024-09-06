Потери ВСУ и отражение атак. Что известно о ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий противник потерял более 10 400 военнослужащих. Российские военные за сутки отразили две атаки штурмовых групп противника в направлении Матвеевки и Ольговки, а также сорвали попытки украинских атак в направлении трех населенных пунктов.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отразили две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка.
Российские военные также сорвали попытки украинских атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачья Локня, Косица, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина и Снагость Курской области.
Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам живой силы и бронетехники ВСУ в 15 населенных пунктах Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери Киева составили до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе два бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин. Уничтожены также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 14 автомобилей.
Всего за время боевых действий противник потерял более 10 400 военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Выборы
Избирательная комиссия Курской области приняла решение о запрете видео- и фотосъемки на избирательных участках, исключение сделано для аккредитованных в установленном порядке представителей СМИ, сообщила председатель облизбиркома Татьяна Малахова.
Жители города Курска приходят голосовать на участки на выборах губернатора региона, несмотря на звучащие периодически сирены ракетной опасности, рассказала ТАСС председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 3 Ирина Алтухова.
Помощь жителям
Порядка 1,33 млрд рублей выплачено жителям Курской области, пострадавшим в результате атаки ВСУ, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.