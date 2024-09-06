В Ростове восьмилетний мальчик упал в яму и попал в больницу

ЧП, связанное со сферой ЖКХ, случается в области не впервые. Около недели назад еще один ребенок стал жертвой коммунальной халатности. Восьмилетний мальчик, который живет в Ленинском районе города, выносил мусор. На обратном пути, по дороге к подъезду, ребенок угодил в яму с кипятком.