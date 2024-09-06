В Ростове восьмилетний мальчик упал в яму и попал в больницу

В Пролетарском районе Ростова во время прогулки по своему району пострадал ученик второго класса. Мальчик упал в коммуникационный колодец. О случившемся в своем телеграм-канале сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
«ХОЧЕТСЯ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ».
Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону», ЧП произошло вечером, примерно в 20:00. Школьник упал в колодец, который, к счастью, не был заполнен водой. Травм, угрожающих жизни, ученик начальной школы не получил. Его госпитализировали в детскую областную больницу. Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
— У него ушибы. После падения мальчик был в сознании, разговаривал, — добавил источник.
По поручению главы Администрации Ростова заместитель по социальным вопросам Елена Николаевна Кожухова навестила пострадавшего в медучреждении.
— Мальчик получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под контролем врачей. Мы готовы оказать семье поддержку, — отметил Алексей Логвиненко.
Тем временем прокуратура начала проверку по факту случившегося.
— Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ, УПАВ В ЯМУ С КИПЯТКОМ.
ЧП, связанное со сферой ЖКХ, случается в области не впервые. Около недели назад еще один ребенок стал жертвой коммунальной халатности. Восьмилетний мальчик, который живет в Ленинском районе города, выносил мусор. На обратном пути, по дороге к подъезду, ребенок угодил в яму с кипятком.
Пострадавший смог выбраться самостоятельно.
— Ноги у него были бордовые по колено. Люди отвели мальчика домой, после чего родители вызвали скорую, — рассказали очевидцы происшествия.
Медики осмотрели школьника и приняли решение о его немедленной госпитализации. У ребенка оказались ожоги первой — второй степени.
— Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.