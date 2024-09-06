Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру

«Дело передано в прокуратуру. В случае утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказал он.
Буйновский отметил, что причастность Попова к мошенничеству не доказана. «Мы считаем, что дело в отношении Попова должно быть прекращено или направлено на дополнительное расследование из-за неполноты предварительного расследования, так как версия о непричастности Попова к совершенным деяниям была не исследована», — сказал адвокат.
По его словам, следствие отклонило все заявленные защитой ходатайства, в том числе о допросе как начальников Попова, так и его сослуживцев, которые смогли бы подтвердить его невиновность. Ранее военный суд ограничил генерал-майора Попова в сроках ознакомления с делом до 3 сентября. Адвокат это решение обжаловал, но жалоба не была рассмотрена.
Попову вменяется особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ), и служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Вину он категорически отвергает.