Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру

По его словам, следствие отклонило все заявленные защитой ходатайства, в том числе о допросе как начальников Попова, так и его сослуживцев, которые смогли бы подтвердить его невиновность. Ранее военный суд ограничил генерал-майора Попова в сроках ознакомления с делом до 3 сентября. Адвокат это решение обжаловал, но жалоба не была рассмотрена.