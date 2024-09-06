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Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главное военное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и передало его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как сообщил ТАСС адвокат Сергей Буйновский, защита настаивает на прекращении дела либо на дополнительном расследовании.

«Дело передано в прокуратуру. В случае утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказал он.

Буйновский отметил, что причастность Попова к мошенничеству не доказана. «Мы считаем, что дело в отношении Попова должно быть прекращено или направлено на дополнительное расследование из-за неполноты предварительного расследования, так как версия о непричастности Попова к совершенным деяниям была не исследована», — сказал адвокат.

По его словам, следствие отклонило все заявленные защитой ходатайства, в том числе о допросе как начальников Попова, так и его сослуживцев, которые смогли бы подтвердить его невиновность. Ранее военный суд ограничил генерал-майора Попова в сроках ознакомления с делом до 3 сентября. Адвокат это решение обжаловал, но жалоба не была рассмотрена.

Попову вменяется особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ), и служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Вину он категорически отвергает.

Прокуратура
расследование