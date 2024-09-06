«В любой момент готовы ехать за Аней»: Пропавшую в Дагестане ростовскую студентку ищут в Эмиратах

Диана и Николай Цомартовы седьмой месяц разыскивают пропавшую в Каспийске 22-летнюю дочь. Анна в составе сборной по тайскому боксу выступала на соревнованиях 10 февраля. После боя она одна отправилась на прогулку к морю. След девушки обрывается на территории ведомственной здравницы. Там Аня попала на камеры наблюдения. Но после этого, студентка пропала.