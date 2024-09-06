«В любой момент готовы ехать за Аней»: Пропавшую в Дагестане ростовскую студентку ищут в Эмиратах

Диана и Николай Цомартовы седьмой месяц разыскивают пропавшую в Каспийске 22-летнюю дочь. Анна в составе сборной по тайскому боксу выступала на соревнованиях 10 февраля. После боя она одна отправилась на прогулку к морю. След девушки обрывается на территории ведомственной здравницы. Там Аня попала на камеры наблюдения. Но после этого, студентка пропала.
«ЭТО КАК ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦЕВ».
За долгие месяцы поисков какие-то только предположения не строили родители. Цомартовы не исключают ни то, что дочь похитили для замужества, ни то, что ее могли завербовать. Также родители думают, что Аню могли увезти за границу.
На днях жительница Дубая прислала семье фото девушки, очень похожей на Анну. Снимок был сделан в Эмиратах — в метро.
— Я знаю, как Аня заплетает косу, — говорит мама. — Так вот, прическа у девушки, которую видели в ОАЭ, такая же. Мне кажется, это как отпечаток пальцев. У каждой девушки прическа получается индивидуальной. И очень похож цвет волос.
Новая информация о возможном местонахождении ростовчанки вместе со снимком фото были сразу направлены следователям.
ПОПРОСИЛИ ПОМОЩИ У ПОСОЛЬСТВА.
По словам родных Ани, администрация метро не дает записи и требует официальный запрос. Но его может отправить только следствие. Пока же центральный аппарат СК отрабатывает версию с ОАЭ, и родители не сидят без дела.
Цомартовы отправили запрос с просьбой о помощи в посольство России в ОАЭ. Но ответ на него пока не получили.
А еще волонтеры из Дубая прошли по улицам, расположенным рядом с веткой метро, в котором была замечена очень похожая на пропавшую ростовчанку девушка.
— Люди даже заходили в магазины и расспрашивали продавцов. Но пока никакой информации нет, — говорит Диана.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗМАХ.
Сегодня многие родственники Дианы и Николая сидят чуть ли не на чемоданах. В любой момент близкие готовы вылететь в ОАЭ.
— Но пока мы не делаем этого, ждем ответ следственного комитета. Понимаем: нам все равно не разрешат посмотреть записи с камер, установленных в том самом метро.
К слову, поиски девушки приобрели сегодня уже международный масштаб. Так, ориентировки таинственно исчезнувшей спортсменки из Ростова расклеены в Казахстане и ОАЭ. А еще объявления с информацией о студентке переведены на греческий, французский, турецкий, арабский, английский и итальянские языки.
Родители считают, что чем больше будет информации о розыске дочери, тем быстрее Аня вернется домой.
И, кстати, Цомартовы по-прежнему готовы заплатить пять миллионов рублей за достоверные сведения о местонахождении дочери.