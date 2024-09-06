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Самарский облсуд отказался выпускать Айвара Кинжабаева из СИЗО

Оставлено в силе решение об аресте бывшего главы управления Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева. Постановление вынес облсуд, сообщает пресс-служба учреждения.

Источник: Коммерсантъ

Айвар Кинжабаев стал фигурантом уголовного дела в августе 2024 года. Его заподозрили в превышении должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следствие считает, что бывший глава регионального управления Росимущества продал свыше 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки приобрела коммерческая структура, подконтрольная заграничным владельцам.

Земли, о которых идет речь, предназначены для сельского хозяйства, и не могут передаваться иностранцам, а часть территории является особо охраняемой природной зоной, и не подлежит продаже. Октябрьский райсуд Самары арестовал бывшего чиновника до 7 октября включительно.

Защита Айвара Кинжабаева пыталась оспорить это решение и попросила облсуд перевести фигуранта дела под домашний арест. Однако облсуд согласился с выводами первой инстанции о том, что бывший чиновник может помешать следствию, и отклонил апелляционную жалобу.