Самарский облсуд отказался выпускать Айвара Кинжабаева из СИЗО

Земли, о которых идет речь, предназначены для сельского хозяйства, и не могут передаваться иностранцам, а часть территории является особо охраняемой природной зоной, и не подлежит продаже. Октябрьский райсуд Самары арестовал бывшего чиновника до 7 октября включительно.