Подтопление в Первомайском районе Крыма: ситуация сейчас

4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура.