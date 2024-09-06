Подтопление в Первомайском районе Крыма: ситуация сейчас

«В селе Кормовое Первомайского района подтопленным остается 1 приусадебный участок, 47 домов и 46 приусадебных участков освобождены от воды, проведена просушка 16 частных домовладений», — говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются. В селе Кормовое работают два эшелона аэромобильной группировки, а также пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по РК, «КРЫМ-СПАС», муниципальное звено.
«Инженерной техникой расчищены дренажные и водоотводные каналы длиной 210 метров. Работала высокопроходимая и водооткачивающая техника Главного управления, применялись мотопомпы», — уточняют в крымском главке МЧС России.
Всего в группировку РСЧС для ликвидации последствий подтопления входили 117 человек, 53 единиц техники, (20 мотопомп, 8 плавсредств), из них от МЧС России 56 человек личного состава, 30 единиц техники (15 мотопомп, 6 плавсредств, 4 световые башни).
Подтопление в Первомайском районе Крыма произошло в ночь на пятницу.
4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура.
Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе оставались 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков. В Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера. Воду отвели из всех домов.