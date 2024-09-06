Взяли с прилавка и ушли: В Ростовской области посетители магазина украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО

В пабликах появилось видео с камер наблюдения, установленных возле магазина и в торговом зале. На кадрах — двое мужчин выходят из автомобиля, припаркованного у здания, и заходят в продуктовый. Посетители сразу направляются к прилавку, забирают ящик с деньгами и спокойно уходят. В это время продавщица занимается делами в другой части помещения, не замечая воров. При этом один из мужчин тут же возвращается в магазин. Но, быстро оглядев зал и витрины, снова идет к выходу.