Ричмонд
+17°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взяли с прилавка и ушли: В Ростовской области посетители магазина украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО

В Ростовской области задержали подозреваемого в краже ящика с пожертвованиями для участников спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе в Аксайском районе посетители магазина украли ящик с пожертвованиями для бойцов спецоперации. Об этом рассказали местные жители в соцсетях. Ситуацией заинтересовались следователи и полицейские.

В пабликах появилось видео с камер наблюдения, установленных возле магазина и в торговом зале. На кадрах — двое мужчин выходят из автомобиля, припаркованного у здания, и заходят в продуктовый. Посетители сразу направляются к прилавку, забирают ящик с деньгами и спокойно уходят. В это время продавщица занимается делами в другой части помещения, не замечая воров. При этом один из мужчин тут же возвращается в магазин. Но, быстро оглядев зал и витрины, снова идет к выходу.

Сотрудница могла не заметить воров, потому что занималась делами в другой части магазина. Алексей ОВЧИННИКОВ

По словам местных, хутор небольшой, поэтому все жители друг друга знают. Волонтеры и не думали, что кто-то может совершить такой поступок, поэтому не охраняли ящик. Напротив — специально поставили его на видное место для желающих помочь. Сбор средств проходил здесь не впервые. На вырученные средства организаторы закупали медикаменты, другие необходимые вещи и отправляли в зону СВО.

6 июля в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что подозреваемый задержан.

— Им оказался 40-летний ранее судимый житель областного центра. Устанавливаются возможные соучастники и точный размер ущерба.

Ранее по факту происшествия началась доследственная проверка. Ситуацию прокомментировали в следственном комитете.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад, — говорится в сообщении.