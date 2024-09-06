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В Краснодаре супруги напали на чужих детей

Полиция Краснодара проводит проверку после нападения супругов на чужих детей.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре супруги напали на чужих детей. Все произошло 31 августа в Юбилейном микрорайоне.

По словам родителей, написавших заявление в полицию, их детей — четверых мальчиков от 8 до 10 лет — напала супружеская пара. Кроме того, взрослые угрожали ребятам.

Полицейские нашли мужчину, которого обвинили в нападении. 42-летний краснодарец объяснил конфликт тем, что подростки якобы обидели его 9-летнего сына.

В полиции Краснодара организовали проверку. Чтобы установить степень вреда здоровью детей, назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Видеозаписи конфликта приобщены к материалам проверки. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В полиции добавили, что нападавшим может грозить как административная, так и уголовная ответственность.