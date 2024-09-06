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Симферополец взломал 38 страниц в соцсети: его будут судить

Взломавший 38 страниц в соцсети симферополец пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе местного жителя обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Симферополец совершил преступление в июле 2023 года. Используя ранее приобретенные логины и пароли, крымчанин зашел на страницы 38 пользователей одной из социальных сетей.

«Обвиняемый осуществил рассылку сообщений со спам-ссылками для получения доступа к другим страницам пользователей», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что далее фигурант изменил пароли. О преступлении узнали полицейские. Уголовное дело направили в Киевский районный суд Симферополя.