Симферополец взломал 38 страниц в соцсети: его будут судить

В Симферополе местного жителя обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Симферополец совершил преступление в июле 2023 года. Используя ранее приобретенные логины и пароли, крымчанин зашел на страницы 38 пользователей одной из социальных сетей.
«Обвиняемый осуществил рассылку сообщений со спам-ссылками для получения доступа к другим страницам пользователей», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что далее фигурант изменил пароли. О преступлении узнали полицейские. Уголовное дело направили в Киевский районный суд Симферополя.