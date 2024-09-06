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ВС России освободили Журавку в ДНР

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные освободили село Журавка в ДНР, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

Кроме того, российская армия поразила формирования пяти механизированных, пехотной, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад Нацгвардии и теробороны. Она также отразила 53 контратаки противника.

Всего за неделю на этом направлении потери украинских войск составили:

  • до 3515 военных;
  • четыре танка;
  • 14 боевых бронированных машин;
  • 32 орудия полевой артиллерии.

Журавка (Покровское направление) — небольшое село на одноименной реке, расположенное между Новогродовкой и Гродовкой. Контроль над населенным пунктом позволяет укрепить фланги группировки, ведущей наступление на этом направлении.