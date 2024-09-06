«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.
Кроме того, российская армия поразила формирования пяти механизированных, пехотной, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад Нацгвардии и теробороны. Она также отразила 53 контратаки противника.
Всего за неделю на этом направлении потери украинских войск составили:
- до 3515 военных;
- четыре танка;
- 14 боевых бронированных машин;
- 32 орудия полевой артиллерии.
Журавка (Покровское направление) — небольшое село на одноименной реке, расположенное между Новогродовкой и Гродовкой. Контроль над населенным пунктом позволяет укрепить фланги группировки, ведущей наступление на этом направлении.