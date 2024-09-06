В МВД рассказали о мужчине, задержанном за стрельбу из окна в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 6 сен — РИА Новости. Задержанным за стрельбу из окна квартиры в Красноярске оказался местный житель 1993 года рождения, он доставлен в отдел полиции, сообщил врио начальника пресс-службы ГУМВД России по Красноярскому краю полковник полиции Владимир Юрченко.
Ранее краевой главк МВД сообщил о мужчине, который открыл стрельбу в одном из дворов Красноярска из окна дома. В результате инцидента пострадавших нет, мужчина был задержан.
«В результате грамотных действий полиции и Росгвардии мужчина был задержан. Им оказался местный житель 1993 года рождения, оружие, которое находилось у гражданина, изъято. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия», — сказал он.
По данным полиции, сообщение о стрельбе из окна третьего этажа поступило около 16.00 (12.00 мск). Мужчину доставили в отдел полиции № 10. С ним работают сотрудники ОВД.