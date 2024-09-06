В Татарстане задержали еще одну подозреваемую в хищении средств пенсионерки

По версии следствия, летом 2023 года она уговорила свою 76-летнюю тетю подписать доверенность на управление ее имуществом, что дало ей возможность завладеть недвижимостью пенсионерки на сумму более 100 миллионов рублей. Позже, при рассмотрении дела в суде, подозреваемая предоставила фиктивную справку о психическом здоровье пенсионерке, которая во время событий находилась в частном пансионате и скончалась в феврале 2024 года. Следствие в ближайшее время планирует просить суд о заключении женщины под стражу.