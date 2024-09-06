В Татарстане задержали еще одну подозреваемую в хищении средств пенсионерки

Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Татарстана.
Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).
По версии следствия, летом 2023 года она уговорила свою 76-летнюю тетю подписать доверенность на управление ее имуществом, что дало ей возможность завладеть недвижимостью пенсионерки на сумму более 100 миллионов рублей. Позже, при рассмотрении дела в суде, подозреваемая предоставила фиктивную справку о психическом здоровье пенсионерке, которая во время событий находилась в частном пансионате и скончалась в феврале 2024 года. Следствие в ближайшее время планирует просить суд о заключении женщины под стражу.
Вчера владелица дома для пожилых людей Чулпан Мифтахова была заключена под стражу на срок в 1 месяц и 16 дней, до 19 октября 2024 года. В ходе судебного заседания, следователь Айрат Гиниятуллин сообщил, что владелица частного пансионата для пожилых людей и инвалидов не смогла гарантировать безопасные условия в учреждении, что привело к смерти как минимум одной пациентки и что она может быть связана с гибелью еще 20 жильцов.