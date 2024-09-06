Боец ММА, убивший женщину и ребенка в Новосибирске, заговорил в СИЗО. Напомним, резонансное преступление произошло в 20-х числах января. Тогда в городе пропала 39-летняя Алина* вместе с 5-летней дочкой.
Следователям удалось установить, что накануне женщина вернулась из Казахстана с крупной суммой на руках (Алина продала наследство в Алмате — ред.). Она решила купить машину, а помогал ей в этом боец ММА по прозвищу «Глаз Тигра». Женщина резко перестала выходить на связь с родными, те забили тревогу. Оказалось, что с ней и ее дочкой расправился тот самый боец. 25 января его поймали на узбекско-казахстанской границе.
Правоохранителям удалось найти тело Алины на трассе в Новосибирской области. Женщину опознали по татуировке: «Улыбка дочери дороже всего на свете». Тело девочки нашли только в феврале, спустя неделю после похорон матери.
СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Спортсмена доставили в Новосибирск, и сейчас он в СИЗО.
— Формально он вину признает, какую-то свою версию рассказывает. Вина мужчины нами доказана, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Долгалев, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.
В ближайшее время дело отправят на рассмотрение в суд.
*имя изменено.