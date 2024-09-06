Боец ММА, убивший женщину и ребенка в Новосибирске, заговорил в СИЗО

Следователям удалось установить, что накануне женщина вернулась из Казахстана с крупной суммой на руках (Алина продала наследство в Алмате — ред.). Она решила купить машину, а помогал ей в этом боец ММА по прозвищу «Глаз Тигра». Женщина резко перестала выходить на связь с родными, те забили тревогу. Оказалось, что с ней и ее дочкой расправился тот самый боец. 25 января его поймали на узбекско-казахстанской границе.