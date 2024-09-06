Полковник Ходаренок назвал ложью заявления Сырского в интервью CNN

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский дал большое интервью телеканалу CNN. В нем Сырский раскрыл смысл наступления ВСУ в Курской области, рассказал, какие трудности испытывает ВСУ и в чем украинская армия уступает российской. С главными целями выступления украинского военачальника разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Выступать на страницах западных средств массовой информации — старая добрая традиция украинских главнокомандующих. Там они выясняют отношения, жалуются на жизнь, озвучивают свои просьбы и пожелания.
Но если разбираться по сути, сами по себе подобные интервью и статьи генералов ВСУ (воюющей страны, заметим) абсолютно неуместны в период ведения военных действий.
Представим себе только на минуту, если бы с подобным интервью в разгар Курской битвы выступил бы начальник Генерального штаба Красной Армии Маршал Советского Союза Александр Василевский и поделился своими соображениями о ходе и исходе этой стратегической операции.
Такое, согласитесь, и вообразить-то невозможно. Да и в целом — публичные выступления высших военных руководителей в ходе вооруженной борьбы сегодня относятся к жанру, который освоили только украинские генералы.
Вообразим, генерал Александр Сырский в своем интервью CNN дал точный анализ обстановки, рассказал, как он будет решать задачу разгрома вклинившихся в его оборону группировок российских войск, как будет вести борьбу за удержание тактической зоны обороны, как и где будет наносить контрудары. При этом бы прояснил, какие войска и силы будут привлекаться для решения этих задач.
Однако всего этого главнокомандующий ВСУ озвучить по определению не может. То есть ему приходится выступать по большей части не как военному, а как политику.
И его задача (а наверняка основные тезисы его выступления согласовывались с политическими руководством в Киеве) в интервью сводится сугубо к информационному противоборству и выставлению противника в невыгодном свете.
Новая версия о Курской области.
Сырский и действовал именно в этом ключе. В самом начале своего интервью генерал заявил, что «Россия планировала начать новую атаку на Украину из Курской области еще до неожиданного вторжения Киева через границу».
К слову говоря, до этого момента военно-политическое руководство в Киеве несколько раз меняло свою точку зрения по поводу этого вторжения. К примеру, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл политическими целями нападения ВСУ в Курской области перенос боевых действий на территорию России, а также нанесение публичного удара Кремлю.
Слов о том, что «Россия планировала начать новую атаку на Украину из Курской области», в заявлении Подоляка не было. Да как-то и не приходится сомневаться, что текст его выступления был одобрен и завизирован президентом Украины Владимиром Зеленским. И вдруг — поворот чуть ли не на 180 градусов в выступлении Сырского.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 19 августа назвал целью вторжения ВСУ в Курскую область создание буферной зоны. О том, что Россия собирается вторгнуться на Украину с территории этого региона, он и не упоминал. Все-таки политикам и военным в Киеве надо было как-то договориться о «генеральной линии партии».
И теперь собственно о вторжении ВСУ. Генерал Сырский об этом в деталях, естественно, не рассказал, хотя все эти вопросы были исключительно, что называется, по его кафедре. Вторжение в Курскую область со стороны ВСУ осуществили небольшие мобильные подразделения, которые в полном объеме воспользовались фактором внезапности.
А Сырский рассказал, что ВС РФ готовились к проведению наступательной операции. В этом случае территория Курской области рассматривалась бы российским командованием как плацдарм для наступления.
Тогда при вторжении ВСУ должны были обнаружить как минимум многочисленные части и соединения ВС РФ, развернутые в исходных районах для перехода в наступление, и готовые к наступательной операции запасы материальных средств.
Но если обратить внимание на то, о чем в те дни сообщало руководство ВСУ, то не было даже намеков на нечто подобное. ~Иными словами, все сказанное Александром Сырским по этому поводу — ложь, и ложь достаточно неуклюжая.~
Все его заявления о готовящейся наступательной операции ВС РФ с территории Курской области никакими фактами не подтверждаются. Смелости у ведущей CNN сказать Сырскому — «генерал, но это же неправда», по всей видимости, не хватило.
«Итоги подводить рано».
Далее в своем интервью генерал Сырский изложил основные цели операции в Курской области, которые сводились к следующему: не дать России использовать Курск в качестве плацдарма для нового наступления, отвлечь силы Москвы от других районов, создать зону безопасности и не допустить обстрелов гражданских объектов через границу, захватить военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и страны в целом.
И тут практически все в словах генерала не соответствует действительности. Курск, как уже сказано, не был плацдармом для наступления. ВС РФ для срыва вторжения ВСУ в этот регион не прибегали к масштабным перегруппировкам войск и нажим российской армии на других направлениях отнюдь не ослабел. Никакой зоны безопасности в результате вторжения ВСУ в российский регион не создано (Полтавы в этом плане Сырскому, видимо, недостаточно). Обстрелов сугубо гражданских объектов российская армия не вела и ранее.
Что касается захвата пленных и поднятия морального духа ВСУ и населения Украины, то тут с чем-то согласиться можно. Однако количество пленных относительно невелико (и большая часть из них уже обменена), а что до поднятия морального духа ВСУ, то ситуация с Курской областью, что называется, еще в развитии, итоги и черту под этими событиями подводить еще рано.
«Старые песни о главном».
Что касается якобы остановки российского наступления в районе Покровска и заявления Александра Сырского «за последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр на Покровском направлении. Другими словами, наша стратегия работает», то, опять-таки, не слишком ли генерал торопится с окончательными выводами из оценки обстановки? Потом ведь неловко может получиться.
Ну и наконец старые песни о главном. Сырский сказал, что «у противника есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве расходуемых боеприпасов, конечно, в живой силе, танках, боевых машинах пехоты».
А это, в свою очередь, заставляет «Украину стать умнее и эффективнее в ведении войны» и «мы не можем воевать так, как они, поэтому мы должны использовать, прежде всего, максимально эффективный подход, применять свои силы и средства с максимальным использованием особенностей рельефа местности, инженерных сооружений, а также использовать техническое превосходство».
В общем, тут все как обычно, все как уже было и ранее: мы умные (и я особенно), а они дураки, и российская армия не имеет в своем распоряжении ничего, кроме превосходства в силах и средствах.
Но некоторые недостатки генерал Сырский в Вооруженных силах Украины все же отметил. К примеру, «не все новые солдаты готовы сражаться и регулярно покидают свои позиции», «войска отправляются на поле боя, не получив должной подготовки». Ну, разве что не сказал о масштабах подобных явлений.
Зачем главнокомандующий Вооруженными силами Украины дал это интервью? По словам Сырского, «задержки с военной помощью США действительно привели к серьезным неудачам на поле боя и падению морального духа, и эта проблема все еще актуальна». То есть опять традиционное украинское — дайте, дайте, дайте.
В конце Сырский озвучил и мечту военно-политического руководства в Киеве — «вместе мы сильнее. Вместе мы можем победить». То есть команде Владимира Зеленского очень хотелось бы, чтобы в этот вооруженный конфликт тем или иным способом был вовлечен коллективный Запад. А вот он-то как раз и делает все возможное, чтобы от подобной роли по максимуму уклониться.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).