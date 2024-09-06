Полковник Ходаренок назвал ложью заявления Сырского в интервью CNN

И тут практически все в словах генерала не соответствует действительности. Курск, как уже сказано, не был плацдармом для наступления. ВС РФ для срыва вторжения ВСУ в этот регион не прибегали к масштабным перегруппировкам войск и нажим российской армии на других направлениях отнюдь не ослабел. Никакой зоны безопасности в результате вторжения ВСУ в российский регион не создано (Полтавы в этом плане Сырскому, видимо, недостаточно). Обстрелов сугубо гражданских объектов российская армия не вела и ранее.