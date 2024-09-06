Кабина машиниста всмятку, а фуру разорвало на части: Электричка влетела в грузовик на юго-западе Петербурга

Жуткая авария произошла у железнодорожной станции «Броневая» в Петербурге. Там столкнулись электричка, следовавшая из Гатчины, и грузовик. От удара крепкий металлический локомотив, в котором сидит машинист, оказался смят внутрь. Но больше всего не повезло «КамАЗу». Его буквально разорвало на части — кабину отбросило на несколько метров, а часть кузова вместе со всем содержимым, среди которого был песок, оказалась рядом с вагоном. Об этом рассказали очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте».