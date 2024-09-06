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Из ТРК в Самаре эвакуировали 700 человек из-за пригоревшей еды в микроволновке

На Московском шоссе в Самаре эвакуировали торговый центр.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 6 сентября, в Самаре эвакуировали ТРК «Летаут» на Московском шоссе. Там в 15.16 сработала пожарная сигнализация. К месту происшествия отправились пожарные-спасатели.

—Прибывшие подразделения установили, что в магазине на первом этаже пригорела еда в микроволновке, — рассказали о причинах происшествия в ГУ МЧС России по Самарской области.

Из-за такой мелкой неприятности из торгово-развлекательного центра в целях безопасности еще до приезда пожарных эвакуировали 700 человек. Погибших и пострадавших нет.

МЧС