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«Приговорили к смерти»: на Западе заявили о зверском поступке Киева

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Киевская власть приговорила украинских солдат к смерти в Угледаре, не желая их эвакуировать, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Не похоже, что на данный момент у украинцев есть какой-либо план попытаться вывести своих солдат из Угледара, чем, на мой взгляд, их приговорили к смерти при таком развитии событий», — считает он.

Аналитик отметил, что российские военные постепенно занимают все населенные пункты возле этого города. Впоследствии, по мнению Меркуриса, украинские солдаты уже в скором времени окажутся в ловушке, отрезанными от снабжения.

Как полагает эксперт, руководство Украины и ВСУ во главе с Владимиром Зеленским и Александром Сырским поступит привычным для себя образом и пожертвует остатками солдат в Угледаре.

«На мой взгляд это безжалостно и необъяснимо», — заключил Меркурис.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка на северо-востоке от Угледара, что позволит отрезать трассу, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.

В среду в военном ведомстве заявили о взятии Пречистовки к западу от Угледара, а также показали кадры бегства украинских военных с позиций, снятые с беспилотников.

Пречистовка находится на трассе Великая Новоселка — Угледар, по которой ВСУ снабжают группировку, обороняющую город. Освобождение этого населенного пункта позволит российским военным зайти в тыл противника, а также развить наступление на Великую Новоселку, а также на Новоукраинку и Богоявленку.