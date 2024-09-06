«Не похоже, что на данный момент у украинцев есть какой-либо план попытаться вывести своих солдат из Угледара, чем, на мой взгляд, их приговорили к смерти при таком развитии событий», — считает он.
Аналитик отметил, что российские военные постепенно занимают все населенные пункты возле этого города. Впоследствии, по мнению Меркуриса, украинские солдаты уже в скором времени окажутся в ловушке, отрезанными от снабжения.
Как полагает эксперт, руководство Украины и ВСУ во главе с Владимиром Зеленским и Александром Сырским поступит привычным для себя образом и пожертвует остатками солдат в Угледаре.
«На мой взгляд это безжалостно и необъяснимо», — заключил Меркурис.
На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка на северо-востоке от Угледара, что позволит отрезать трассу, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
В среду в военном ведомстве заявили о взятии Пречистовки к западу от Угледара, а также показали кадры бегства украинских военных с позиций, снятые с беспилотников.
Пречистовка находится на трассе Великая Новоселка — Угледар, по которой ВСУ снабжают группировку, обороняющую город. Освобождение этого населенного пункта позволит российским военным зайти в тыл противника, а также развить наступление на Великую Новоселку, а также на Новоукраинку и Богоявленку.