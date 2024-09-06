В Иркутской области группа налетчиков ответила в суде за разбой на трассе

В Иркутской области группа налетчиков ответила в суде за вооруженное нападение на трассе. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД региона, все произошло в марте 2023 года. В полицию обратились трое мужчин из придорожного кафе. Они рассказали, что неизвестные силой забрали машину и телефоны, а затем уехали. Позже оперативникам также позвонил таксист и сообщил о горящей машине.
— Злоумышленники намеренно поджидали на трассе конкретную машину, надеясь похитить зарплату бригады рабочих. Двумя машинами они заблокировали движение японской иномарки, затем избили водителя и пассажиров. А после этого скрылись на чужой легковушке. Однако в салоне «Тойоты» лежал ящик газировки и 60 порции самсы, а также личные вещи. Не обнаружив денег, они сожгли авто, — поделились в ведомстве.
Ущерб составил более 1,4 миллиона рублей. Налетчиками оказались работники одного из автосервисов в Иркутске в возрасте от 26 лет до 31 года. Теперь по решению суда разбойники отправятся за решетку каждый на 8,6 лет.