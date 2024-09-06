В Иркутской области группа налетчиков ответила в суде за разбой на трассе

В Иркутской области группа налетчиков ответила в суде за вооруженное нападение на трассе. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД региона, все произошло в марте 2023 года. В полицию обратились трое мужчин из придорожного кафе. Они рассказали, что неизвестные силой забрали машину и телефоны, а затем уехали. Позже оперативникам также позвонил таксист и сообщил о горящей машине.