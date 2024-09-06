Водители микроавтобуса и внедорожника пострадали после ДТП в Ростовской области

Как уточнили в ведомстве, авария произошла 5 сентября на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь. Предварительно, водитель Volkswagen Multivan перед разворотом заранее не занял крайнее положение на дороге и после этого не смог разъехаться с попутным Toyota Land Cruiser 200.