Водители микроавтобуса и внедорожника пострадали после ДТП в Ростовской области

В Ростовской области после ДТП пострадали водители микроавтобуса и внедорожника. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла 5 сентября на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь. Предварительно, водитель Volkswagen Multivan перед разворотом заранее не занял крайнее положение на дороге и после этого не смог разъехаться с попутным Toyota Land Cruiser 200.
— Оба водителя 75 и 62 лет с травмами были доставлены в больницу. Причины и обстоятельства происшествия должны установить сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Правоохранители просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути и совершать резкие маневры.