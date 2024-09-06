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Водители микроавтобуса и внедорожника пострадали после ДТП в Ростовской области

Два водителя попали в больницу после ДТП на трассе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после ДТП пострадали водители микроавтобуса и внедорожника. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла 5 сентября на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь. Предварительно, водитель Volkswagen Multivan перед разворотом заранее не занял крайнее положение на дороге и после этого не смог разъехаться с попутным Toyota Land Cruiser 200.

— Оба водителя 75 и 62 лет с травмами были доставлены в больницу. Причины и обстоятельства происшествия должны установить сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Правоохранители просят водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути и совершать резкие маневры.