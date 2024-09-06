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Стали известны подробности жуткого наезда на пешехода в Казани

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло сегодня в Кировском районе Казани.

Напомним, на пересечении улиц Адмиралтейская слобода — Клары Цеткин водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель «КамАЗа» совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В настоящее время водителя разыскивают автоинспекторы.

«Обстоятельства ДТП выясняются. Степень виновности участников ДТП будет установлена после проведения процессуальных действий», — сообщил майор полиции Айрат Хамидуллин.