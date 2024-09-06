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Замкомандующего Ленинградским округом Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки

Главное военное следственное управление СКР предъявило обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, речь идет о не менее 20 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

Муминджанов вину не признал, сообщила пресс-служба СКР. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — 15 лет лишения свободы.

Валерия Муминджанова задержали 2 сентября. На следующий день 235-й гарнизонный военный суд арестовал его до 2 ноября. По версии следствия, за 20 млн руб. генерал-майор способствовал заключению контрактов с бизнесменами на поставку обмундирования для армии в должности руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Этот пост он занимал с 2019 по февраль 2023 года.