Замкомандующего Ленинградским округом Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки

Валерия Муминджанова задержали 2 сентября. На следующий день 235-й гарнизонный военный суд арестовал его до 2 ноября. По версии следствия, за 20 млн руб. генерал-майор способствовал заключению контрактов с бизнесменами на поставку обмундирования для армии в должности руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Этот пост он занимал с 2019 по февраль 2023 года.