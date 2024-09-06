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Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил боевиков и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, говорится в сообщении Минобороны России.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что после применения авиационных ракет по разведанным целям противника экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

Разведка доложила, что личный состав и бронированная техника украинских войск были успешно уничтожены, добавили в министерстве.

Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.

По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.