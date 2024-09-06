«В конце концов данный конфликт будет урегулирован за столом переговоров, однако когда конкретно наступит данный момент, предсказывать тяжело», — сказал Остин на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. США считают, что конфликт на Украине в конце концов завершится за столом переговоров, однако когда конкретно это случится, судить сложно, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.