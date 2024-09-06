На Дону завели дело после кражи пожертвований для участников СВО

В тот день двое мужчин зашли в продуктовый магазин. Там они украли пластиковый контейнер с деньгами, которые граждане пожертвовали для бойцов. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей. Позже правоохранители смогли задержать одного из подозреваемых.