На Дону завели дело после кражи пожертвований для участников СВО

В Аксайском районе задержали одного из подозреваемых в краже пожертвований для участников СВО. Об этом сообщили в региональном СУ СК 6 сентября. Инцидент произошел 4 сентября.
В тот день двое мужчин зашли в продуктовый магазин. Там они украли пластиковый контейнер с деньгами, которые граждане пожертвовали для бойцов. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей. Позже правоохранители смогли задержать одного из подозреваемых.
— Проводятся розыскные мероприятия, направленные на задержание иных лиц причастных к совершению преступления. Расследование продолжается, — говорится в сообщении ведомства.