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В Шахтах произошел крупный ландшафтный пожар

В Шахтах сухая трава полыхала на площади тысячи квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах произошел крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось днем 6 сентября на улице Наклонной.

По предварительной информации ведомства, сухая трава начала полыхать около 15:56. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Пламя охватило порядка тысячи квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 17:56.

На месте ЧП работали пять спецмашин и 20 спасателей.