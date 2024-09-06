В Шахтах произошел крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось днем 6 сентября на улице Наклонной.
По предварительной информации ведомства, сухая трава начала полыхать около 15:56. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Пламя охватило порядка тысячи квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 17:56.
На месте ЧП работали пять спецмашин и 20 спасателей.