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В Волгодонске при столкновении двух иномарок пострадали два человека

В Волгодонске в автомобильной аварии пострадали мать с ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске в ДТП пострадали мать и сын. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Авария произошла 6 сентября около 13:30 на улице Пионерской.

По предварительной информации ведомства, 26-летняя водитель BMW 320 при движении на нерегулируемом перекрестке со второстепенной дороги не уступила дорогу автомобилю Kia Sportage под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала семилетний мальчик и его мама, который находились во второй иномарке. Ребенку оказали разовую помощь, а женщину забрали в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.