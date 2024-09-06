В Волгодонске при столкновении двух иномарок пострадали два человека

В Волгодонске в ДТП пострадали мать и сын. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Авария произошла 6 сентября около 13:30 на улице Пионерской.
По предварительной информации ведомства, 26-летняя водитель BMW 320 при движении на нерегулируемом перекрестке со второстепенной дороги не уступила дорогу автомобилю Kia Sportage под управлением 32-летнего водителя.
В результате ДТП пострадала семилетний мальчик и его мама, который находились во второй иномарке. Ребенку оказали разовую помощь, а женщину забрали в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.