В России потребовали наказать «бородачей в тапочках», напавших на бойцов СВО

Неизвестные «бородачи в тапочках» блокировали колонну участников СВО из бригады «Эспаньола» в ДНР. Они угрожали военным оружием и представлялись сотрудниками силовых структур: Росгвардии, спецназа «Ахмат» и военной комендатуры, а предводитель нападавших назвал себя «Юнусом братом Адама». По заявлению «Эспаньолы», конфликт произошел из-за дорожного инцидента — якобы бойцы подразделения пропустили машину «бородачей» «без должного уважения». Бригада уже пожаловалась в СК.
Нападение на участников СВО.
Неизвестные остановили колонну бригады «Эспаньола» ???(добровольческое подразделение, сформированное в 2022 году из футбольных фанатов, изначально входило в бригаду «Восток» Александра Ходаковского)??? в зоне проведения военной операции на Украине и угрожали военным оружием. Об этом сама бригада сообщила в Telegram.
По заявлению «Эспаньолы», инцидент произошел в районе Углегорска Донецкой народной республики 3 сентября, когда участники СВО двигались на ротацию на линию боевого соприкосновения, однако их движение заблокировали «вооруженные лица на четырех авто».
«Из блокировавших нашу колонну в районе Углегорска автомобилей без номеров (на некоторых были номерные рамки “ФСБ”) вывалили и пытались дерзить нашим бойцам непонятные вооруженные автоматическим оружием бородачи в штатском (некоторые и вовсе в тапочках)», — сообщила бригада.
Нападавшие представились «кто сотрудниками Росгвардии, кто военной комендатурой, кто прокуратурой, кто “Ахматом”, а кто — Следственным комитетом», однако не предъявили никаких документов и не назвали причин остановки колонны. Вместо этого они выкрикивали «бессвязные угрозы и оскорбления» и «всячески провоцировали бойцов на конфликт», сообщили в подразделении.
Военные, по заявлению «Эспаньолы», действовали по инструкциям: привели оружие в боеготовность, покинули транспорт и заняли огневые позиции. «Бородатые сотрудники “спецназа в тапочках” столпилось тучным стадом среди машин, в то время как наши парни рассредоточились и взяли на контроль оппонентов», — рассказали представители добровольческого формирования. При этом по данному еще в момент формирования бригады приказу командира военные ~могли открыть огонь на поражение~ в случае реальной угрозы.
На видеозаписи, опубликованной бригадой, видно заблокировавшие микроавтобус военных черные автомобили без номеров, а также бородатых мужчин с оружием. Также на видео попали сами военные из «Эспаньолы», занявшие боевые позиции с автоматами в руках. На фоне записи слышны громкие крики конфликтующих сторон.
«Когда замаячила угроза реального вооруженного конфликта старший из этих циркачей, представившийся, как “Юнус брат Адама”, заявил, что “ловить тут нечего” и, дерзко оставив контактный номер, умчал вместе со всей своей труппой», — говорится в заявлении подразделения.
Впоследствии выяснилось, что причиной конфликта стал случившийся ранее дорожный инцидент. Тогда в окрестностях Харцызска автомобиль марки Kia без номеров подрезал через встречную полосу колонну бойцов «Эспаньолы», едва не создав аварийную ситуацию. «По мнению нападавших, их машину пропустили без должного уважения, в то время как галдел “спецназ в тапочках”: они “за вас, за Россию” воюют», — заявили в бригаде.
«Это уже край».
Представители «Эспаньолы» обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на «нападение по национальному признаку» и помехи в боевой работе.
«Это в определенной степени уже край. Дальше уже некуда, они мешают нам работать», — подчеркнули в подразделении.
При этом в «Эспаньоле» заверили, что сами «обязательно разберутся» в ситуации и «примут меры на будущее». Военные уже подготовили рапорты, к разбирательствам планируется привлечь следственные органы, в том числе и гражданские, так как бойцы «до сих пор не уверены», что нападавшие были военными или принадлежали к силовым структурам.
Позднее российский Telegram-канал «Два майора» заявил о необходимости проанализировать действия «бородачей в тапочках» и дать им правовую оценку. Автор канала выразил непонимание, почему «люди в гражданских тапках» размахивают оружием и на каком основании они «остановили марш воинского подразделения». Он призвал установить личности «бородатых вооруженных людей», ехавших на машинах с проблесковыми маячками без номеров, а также потребовал от старшего из «бородачей» записать видео с извинениями.
«А теперь эмоционально к конкретно этим бузотерам. Бараны вы. Вы своим зарвавшимся поведением, недопустимым для воина, сами даете даже не поводы, а причины думать многим людям плохо даже не о вас, а о [главе Чечни] Рамзане Ахматовиче Кадырове, у которого недавно гостил верховный», — обратился к нападавшим автор Telegram-канала.
Следственный комитет пока никак не отреагировал на обращение «Эспаньолы».