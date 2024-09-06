В России потребовали наказать «бородачей в тапочках», напавших на бойцов СВО

При этом в «Эспаньоле» заверили, что сами «обязательно разберутся» в ситуации и «примут меры на будущее». Военные уже подготовили рапорты, к разбирательствам планируется привлечь следственные органы, в том числе и гражданские, так как бойцы «до сих пор не уверены», что нападавшие были военными или принадлежали к силовым структурам.