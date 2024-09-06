Омский «Авангард» выдал волевую победу в рок-матче с «Нефтехимиком»

В пятницу, 6 сентября, омские хоккеисты провели дома матч чемпионата КХЛ. Соперником «Авангарда» стал нижнекамский «Нефтехимик».
Примечательно, что по ходу встречи «ястребы» уступали 0:1, в первом периоде пропустив быстрый гол. Стоит отметить, что эта игра тематически прошла в рок-стиле, как уже три сезона бывает на омской арене — песни рок-групп в паузах и выступление трибьют-группы легендарных «Битлз» до игры в фойе.
В стартовом отрезке гости повели уже на второй минуте — причем в меньшинстве. Забил у них Роман Абросимов — кстати, экс-защитник «ястребов».
Все оставшееся время сибиряки много создали в атаке, где-то имели просто подавляющее преимущество, но всякий раз собственно до гола дело довести не могли.
А вот во втором периоде дело у них пошло получше. Уже на 22-й минуте игры Игумнов и Яремчук отпасовали Михаилу Гуляеву — и тот забил. Получилось, что авторами первых двух голов в игре стали именно защитники.
Далее прошло меньше минуты — и в еще одной атаке забросил уже Линден Вей с ближней дистанции. Ему ассистировал Дамир Шарипзянов.
Далее до сирены ни одна из команд уже не забросила. При этом хозяева один раз выстояли в меньшинстве. В третьем периоде вновь случился быстрый гол — тут уже на первой его минуте. У «Авангарда» забросил Алексей Соловьев, ему ассистировали Рейнгардт и Филатьев.
Тем не менее, соперник не сдавался и в итоге одну шайбу отквитал. На 45-й минуте у него в относительно затяжной атаке отличился Булат Шафигуллин.
Кстати, в первом голе «Нефтехимика» в матче он поучаствовал передачей. Хотя 4 с половиной минут до сирены оказалось все же мало, чтобы сравнять счет. А в одной атаке — на 57-й минуте — «ястребы» и вовсе чуть-чуть не установили цифры на табло 4:2 — «химиков» откровенно спас их голкипер.
В последние минуты гости штурмовали зону омичей без вратаря, в итоге получили гол в пустые ворота — 4:2. Его забил Станислав Галиев. Итак, победа нашей команды, причем убедительная. Далее «Авангард» 9 сентября дома сыграет с «Ак Барсом».