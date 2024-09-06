Омский «Авангард» выдал волевую победу в рок-матче с «Нефтехимиком»

Далее до сирены ни одна из команд уже не забросила. При этом хозяева один раз выстояли в меньшинстве. В третьем периоде вновь случился быстрый гол — тут уже на первой его минуте. У «Авангарда» забросил Алексей Соловьев, ему ассистировали Рейнгардт и Филатьев.