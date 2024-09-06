Источник: ВСУ потеряли 500 специалистов при ударе по Полтаве во вторник

«Погибло и ранено около 500 специалистов. Среди погибших и раненых: военнослужащие ВСУ и Нацгвардии — специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавшие украинских военных», — говорится в заявлении.
Он также подчеркнул, что теперь такие удары по пунктам дислокации украинских военнослужащих и наемников, а также по военным объектам станут регулярными.
Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ.
По данным председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, атака пришлась на построение, в котором участвовали больше 500 украинских военных.
В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.