Лихачев: Чернобыль покажется разминкой в случае удара по Курской АЭС

«Чернобыль покажется разминкой в сравнении с тем, что будет, если будет произведен военный, атакующий удар по работающему тысячнику РБМК (реактор большой мощности канальный электрической мощностью 1 000 МВт (РБМК-1000) — прим. ТАСС)», — сказал Лихачев, отвечая на вопрос журналиста о том, какие последствия можно ожидать в случае удара ВСУ по Курской АЭС.
27 августа глава МАГАТЭ прибыл в город Курчатов для осмотра Курской АЭС. В ходе визита он увидел следы ударов дронов на станции и остатки БПЛА. Позже глава агентства назвал ситуацию серьезной и призвал не допустить ядерной аварии.
8 августа на территории Курской АЭС были обнаружены фрагменты сбитых украинских ракет. На следующий день обстрел со стороны ВСУ вывел из строя трансформаторную подстанцию, что привело к экстренным отключениям электроэнергии в ближайшем городе Курчатове. 22 августа украинские силы предприняли попытку атаковать Курскую АЭС с помощью беспилотника, который был перехвачен и уничтожен возле хранилища отработанного топлива.