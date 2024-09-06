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Лихачев: Чернобыль покажется разминкой в случае удара по Курской АЭС

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Катастрофа на Чернобыльской АЭС покажется разминкой в случае, если будет произведен удар Вооруженными силами Украины (ВСУ) по работающему реактору Курской атомной электростанции. Об этом по итогам переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде заявил на брифинге генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Источник: РИА "Новости"

«Чернобыль покажется разминкой в сравнении с тем, что будет, если будет произведен военный, атакующий удар по работающему тысячнику РБМК (реактор большой мощности канальный электрической мощностью 1 000 МВт (РБМК-1000) — прим. ТАСС)», — сказал Лихачев, отвечая на вопрос журналиста о том, какие последствия можно ожидать в случае удара ВСУ по Курской АЭС.

27 августа глава МАГАТЭ прибыл в город Курчатов для осмотра Курской АЭС. В ходе визита он увидел следы ударов дронов на станции и остатки БПЛА. Позже глава агентства назвал ситуацию серьезной и призвал не допустить ядерной аварии.

8 августа на территории Курской АЭС были обнаружены фрагменты сбитых украинских ракет. На следующий день обстрел со стороны ВСУ вывел из строя трансформаторную подстанцию, что привело к экстренным отключениям электроэнергии в ближайшем городе Курчатове. 22 августа украинские силы предприняли попытку атаковать Курскую АЭС с помощью беспилотника, который был перехвачен и уничтожен возле хранилища отработанного топлива.

энергетика