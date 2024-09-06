Лихачев: Чернобыль покажется разминкой в случае удара по Курской АЭС

«Чернобыль покажется разминкой в сравнении с тем, что будет, если будет произведен военный, атакующий удар по работающему тысячнику РБМК (реактор большой мощности канальный электрической мощностью 1 000 МВт (РБМК-1000) — прим. ТАСС)», — сказал Лихачев, отвечая на вопрос журналиста о том, какие последствия можно ожидать в случае удара ВСУ по Курской АЭС.