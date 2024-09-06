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Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. При ударе «Искандера» уничтожен цех завода боеприпасов в населенном пункте Новомосковск, сообщил высокопоставленный военный источник.

Источник: © РИА Новости

«Четвертого сентября текущего года в результате ракетного удара, нанесенного расчетом ОТРК “Искандер-М”, уничтожен цех готовой продукции завода по производству боеприпасов в населенном пункте Новомосковск (Днепропетровская область)», — рассказал источник.

Он добавил, что в этот же день в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.