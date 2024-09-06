Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске

Он добавил, что в этот же день в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.