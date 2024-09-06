Михаил Гуляев: «После пропущенной шайбы “Авангард” стал играть более активно, и пошли голы»

«Хорошая игра, наши ребята поддерживали темп, и боевое настроение у них было весь матч. Даже первый быстрый гол, который мы пропустили в большинстве, никого не смутил. Ни у кого не было паники. Мы контролировали ситуацию, много времени сами удерживали шайбу. Так что итоговый победный счёт на табло логичен».