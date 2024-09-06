Михаил Гуляев: «После пропущенной шайбы “Авангард” стал играть более активно, и пошли голы»

В пятницу, 6 сентября, «Авангард» сыграл дома матч чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» и победил 4:2. Один из голов в омской команде забил защитник Михаил Гуляев, он и оценил игру в комментарии для «КП-Омск».
Защитник отметил: большой плюс в том, что омская команда перестроилась по ходу встречи, стала играть более нацеленно на ворота:
«Неплохой матч, при том, что мы не очень хорошо начали, первыми пропустили. Но потом стали играть более активно, наносить больше бросков, и голы успешно пошли».
Вообще интересно, что во всех трех периодах были быстрые голы: в исполнении и гостей, и хозяев. Как это оцените?
«Наверное, тут дело в том, что это мы немного перестроились. Стали более нацеленными на ворота, в итоге нам это принесло результат. А соперник не смог перестроиться под нас».
Насколько было видно, что «Нефтехимик» приободрился, когда он отыграл одну шайбу, сделав счет 2:3?
«Конечно, мы ждали, что он побежит забивать, на этот случай у нас есть своя тактика построения. И мы ее придерживались. Слава богу, в итоге уже не пропустили».
Как вспомните и опишете свой собственный гол?
«Нападающие хорошо отобрали шайбу в зоне соперника, за воротами. Подняли. Я увидел, что есть линия для броска. И бросил. При этом вратарь был хорошо закрыт, а я попал точно».
Добавим и отрывок комментария главного тренера «ястребов» Сергея Звягина на пресс-конференции после матча:
«Хорошая игра, наши ребята поддерживали темп, и боевое настроение у них было весь матч. Даже первый быстрый гол, который мы пропустили в большинстве, никого не смутил. Ни у кого не было паники. Мы контролировали ситуацию, много времени сами удерживали шайбу. Так что итоговый победный счёт на табло логичен».
Далее наша команда сыграет 9 сентября дома против «Ак Барса».