Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Гуляев: «После пропущенной шайбы “Авангард” стал играть более активно, и пошли голы»

Защитник Михаил Гуляев прокомментировал победу «Авангарда» в матче с «Нефтехимиком».

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 6 сентября, «Авангард» сыграл дома матч чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» и победил 4:2. Один из голов в омской команде забил защитник Михаил Гуляев, он и оценил игру в комментарии для «КП-Омск».

Защитник отметил: большой плюс в том, что омская команда перестроилась по ходу встречи, стала играть более нацеленно на ворота:

«Неплохой матч, при том, что мы не очень хорошо начали, первыми пропустили. Но потом стали играть более активно, наносить больше бросков, и голы успешно пошли».

Вообще интересно, что во всех трех периодах были быстрые голы: в исполнении и гостей, и хозяев. Как это оцените?

«Наверное, тут дело в том, что это мы немного перестроились. Стали более нацеленными на ворота, в итоге нам это принесло результат. А соперник не смог перестроиться под нас».

Насколько было видно, что «Нефтехимик» приободрился, когда он отыграл одну шайбу, сделав счет 2:3?

«Конечно, мы ждали, что он побежит забивать, на этот случай у нас есть своя тактика построения. И мы ее придерживались. Слава богу, в итоге уже не пропустили».

Как вспомните и опишете свой собственный гол?

«Нападающие хорошо отобрали шайбу в зоне соперника, за воротами. Подняли. Я увидел, что есть линия для броска. И бросил. При этом вратарь был хорошо закрыт, а я попал точно».

Добавим и отрывок комментария главного тренера «ястребов» Сергея Звягина на пресс-конференции после матча:

«Хорошая игра, наши ребята поддерживали темп, и боевое настроение у них было весь матч. Даже первый быстрый гол, который мы пропустили в большинстве, никого не смутил. Ни у кого не было паники. Мы контролировали ситуацию, много времени сами удерживали шайбу. Так что итоговый победный счёт на табло логичен».

Далее наша команда сыграет 9 сентября дома против «Ак Барса».