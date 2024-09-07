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Подростки на электросамокате столкнулись с автомобилем сегодня в Хабаровске

Опасные прогулки: очередной случай ДТП с электросамокатом в Хабаровске.

Источник: Freepik

Ночной инцидент в Хабаровске с участием подростков на электросамокате едва не обернулся трагедией, сообщает Телеграм-канал Госавтоинспекция города Хабаровска.

7 сентября, сегодня, примерно в 00:00 на улице Павла Морозова автомобиль Toyota Prius врезался в электросамокат, который мчался через пешеходный переход, не сбавив скорость. Желтый мигающий свет светофора, вместо сигнала остановиться, стал фатальной ошибкой для несовершеннолетнего водителя и его пассажира.

Оба подростка сейчас находятся в больнице. И этот случай — лишь один из многих, когда безобидная поездка на электросамокате заканчивается больничной койкой. Почему-то многие забывают простое правило: при переходе через дорогу — нужно спешиться.

Родителям стоит быть настороже — нарушение ПДД их детьми может обернуться штрафом по статье 5.35 КоАП РФ. Возможно, стоит объяснить детям, что дорога не прощает ошибок.