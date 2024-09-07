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Пропавшего в Кореновском районе мальчика в очках нашли

В Кореновском районе волонтеры нашли пропавшего 12-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Кореновском районе завершены поиски 12-летнего школьника, который после уроков не вернулся домой. Ребенок сообщил маме, что отправится в гости к другу, но затем перестал выходить на связь. Спустя время встревоженные родители организовали поиск сына.

«Мальчика нашли. Он испугался и прятался у друга», — сообщили участники поисков.

Напомним, неделю назад в хуторе Бураковском Кореновского района пропала девочка. Вечером 1 сентября 12-летняя Арина возвращалась домой от подруги, но так и не доехала. Ее истерзанное тело нашли в местном водоеме. Возбуждено уголовное дело.