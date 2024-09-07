В Махачкале неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета

В июне на улицах Ленина и Коркмасова в Махачкале также произошла стрельба. 23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербенте были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.