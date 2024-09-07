Что произошло в Иркутске в ночь на 7 сентября 2024: последние новости

В Куйтунском районе Иркутской области сын отправился в лес вместе с пожилой матерью, но в какой-то момент она пропала. Мужчина пытался найти ее самостоятельно, но у него не вышло. Полицейские обнаружили женщину только спустя два дня. Ее госпитализировали в больницу, предварительно состояние тяжелое.