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Что произошло в Иркутске в ночь на 7 сентября 2024: последние новости

В Иркутской области спустя два дня нашли потерявшуюся в лесу женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Куйтунском районе Иркутской области сын отправился в лес вместе с пожилой матерью, но в какой-то момент она пропала. Мужчина пытался найти ее самостоятельно, но у него не вышло. Полицейские обнаружили женщину только спустя два дня. Ее госпитализировали в больницу, предварительно состояние тяжелое.

В Осинском районе в ДТП погиб водитель внедорожника. Мужчина выбрал для движения слишком большую скорость и не справился с управлением. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

В Иркутске по улице Рабочего Штаба ограничат движение до 31 декабря 2024 года. Изменения начнут действовать с утра 13 сентября и затронут только определенный участок.