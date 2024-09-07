Что произошло в Иркутске в ночь на 7 сентября 2024: последние новости

В Куйтунском районе Иркутской области сын отправился в лес вместе с пожилой матерью, но в какой-то момент она пропала. Мужчина пытался найти ее самостоятельно, но у него не вышло. Полицейские обнаружили женщину только спустя два дня. Ее госпитализировали в больницу, предварительно состояние тяжелое.
В Осинском районе в ДТП погиб водитель внедорожника. Мужчина выбрал для движения слишком большую скорость и не справился с управлением. От полученных травм он скончался до приезда медиков.
В Иркутске по улице Рабочего Штаба ограничат движение до 31 декабря 2024 года. Изменения начнут действовать с утра 13 сентября и затронут только определенный участок.