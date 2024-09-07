У обвиняемого в злоупотреблениях нашли элитную недвижимость и целый парк иномарок

Между тем надзором было установлено, что Храновский приобрел и оформил в свою собственность два автомобиля Mercedes-Benz G500. На свою мать он зарегистрировал здание по адресу Звенигородская улица, 16, корп. 2 в Москве площадью 342,3 кв. м и кадастровой стоимостью 33 млн руб. (на риэлторских сайтах выставлен на продажу за 583 млн руб.). Она же стала обладателем пары машино-мест возле него и автомобилей Mercedes-Benz СL 65 АМG и G 55 AMG. При этом совокупный доход пенсионерки, в том числе от вкладов в банках, составил порядка 3,3 млн руб.