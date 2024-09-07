У обвиняемого в злоупотреблениях нашли элитную недвижимость и целый парк иномарок

В Кунцевский райсуд Москвы подан иск о конфискации активов Игоря Храновского и членов его семьи, имеющих коррупционное происхождение. Иск подписан первым заместителем генпрокурора России Анатолием Разинкиным.
В документе, по данным источников «Ъ», говорится, что подозрительное имущество у Храновского было выявлено в ходе надзора за полицией Ставрополя, которая расследует уголовное дело по обвинению чиновника в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).
Храновский с 2014 по 2018 год являлся заместителем полпреда Ингушетии при президенте РФ, а затем заместителем премьера республики. Весной 2020 года он стал директором департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа, а с марта 2021 года — директором департамента социально-экономического развития СКФО.
В период с 2010 по 2023 год Храновский получил доход в размере 36 млн 196 тыс. руб., за который он официально отчитался. Кроме того, он выручил 170 тыс. от продажи земельного участка в городе Лермонтове Ставропольского края и 5 млн руб. от реализации двух участков и жилого дома в подмосковных Раздорах. Все эти данные были внесены в его декларации.
Супруга чиновника в тот же период заработала 5 млн руб. Еще 21 млн она выручила от продажи квартиры в Красноярске. Их общий доход составил 67 млн руб.
Между тем надзором было установлено, что Храновский приобрел и оформил в свою собственность два автомобиля Mercedes-Benz G500. На свою мать он зарегистрировал здание по адресу Звенигородская улица, 16, корп. 2 в Москве площадью 342,3 кв. м и кадастровой стоимостью 33 млн руб. (на риэлторских сайтах выставлен на продажу за 583 млн руб.). Она же стала обладателем пары машино-мест возле него и автомобилей Mercedes-Benz СL 65 АМG и G 55 AMG. При этом совокупный доход пенсионерки, в том числе от вкладов в банках, составил порядка 3,3 млн руб.
Бывшей супруге от Храновского, установил надзор, достался еще один Mercedes-Benz G63 AMG.
На брата своей супруги он приобрел и оформил земельный участок площадью 2879 кв. м и находящийся на нем жилой дом площадью 674,2 «квадратов» в поселке Горки-2. По договору купли-продажи недвижимость была проведена за 38 млн руб. Владелец потом подарил все это своей сестре. Сам родственник не мог купить ничего из этих активов, поскольку имел официальный доход всего в 200 тыс. руб.
Также на доверенное лицо чиновника, по версии Генпрокуратуры, были оформлены автомобиль Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne. Доход обладателя двух иномарок составил всего миллион рублей.
При обыске у чиновника также изъяли $433 тыс., €53 тыс. и 3,7 млн руб., которые вместе с машинами и недвижимостью должны быть конфискованы как полученные в виде коррупционного дохода. Оперативно получить комментарии защиты фигуранта «Ъ» не удалось. Иск уже принят к производству.