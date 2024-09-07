Генпрокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития

Как отметили в Кунцевском суде Москвы, в суд поступил иск заместителя генерального прокурора РФ об обращении имущества в доход государства. В нем говорится, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского. В ведомстве добавили, что чиновник не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции.