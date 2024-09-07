Российские военные уничтожили 48 безэкипажных катеров ВСУ за неделю

«4 сентября был нанесен ракетный удар ОТРК “Искандер-М” по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса. Уничтожены 20 БЭК. Всего с 28 августа по 5 сентября было уничтожено 48 украинских БЭК», — заявил он, добавив, что еще 38 единиц подобной техники были повреждены в местах их складирования.