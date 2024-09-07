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Глава Росавиации: черные ящики разбившегося на Камчатке Ми-8 в удовлетворительном состоянии

Предварительные причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке будут оглашены в «кратчайшие сроки», сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, черные ящики находятся в удовлетворительном состоянии.

Источник: Reuters

«Черные ящики найдены и будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии, думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы», — сказал Ядров на встрече с главой Камчатки Владимиром Солодовым (цитата по ТАСС).

В регионе работают комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и комиссия Росавиации и Ространснадзора, отметил Ядров. По его словам, у авиакомпании «Витязь-аэро» ранее уже была авиакатастрофа, но она продолжила деятельность после устранения нарушений.

«Мы понимаем, что многие населенные пункты Камчатки не обеспечены никаким другим видом транспорта, кроме авиационного, и ту социальную напряженность, которая может возникнуть, мы тоже должны не допустить», — добавил глава Росавиации.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился на Камчатке 31 августа. На его борту находились 22 человека, все они погибли. Обломки вертолета обнаружили на высоте 900 м.