Глава Росавиации: черные ящики разбившегося на Камчатке Ми-8 в удовлетворительном состоянии

«Черные ящики найдены и будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии, думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы», — сказал Ядров на встрече с главой Камчатки Владимиром Солодовым (цитата по ТАСС).
В регионе работают комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и комиссия Росавиации и Ространснадзора, отметил Ядров. По его словам, у авиакомпании «Витязь-аэро» ранее уже была авиакатастрофа, но она продолжила деятельность после устранения нарушений.
«Мы понимаем, что многие населенные пункты Камчатки не обеспечены никаким другим видом транспорта, кроме авиационного, и ту социальную напряженность, которая может возникнуть, мы тоже должны не допустить», — добавил глава Росавиации.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился на Камчатке 31 августа. На его борту находились 22 человека, все они погибли. Обломки вертолета обнаружили на высоте 900 м.