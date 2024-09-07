Глава Росавиации: черные ящики разбившегося на Камчатке Ми-8 в удовлетворительном состоянии

«Черные ящики найдены и будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии, думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы», — сказал Ядров на встрече с главой Камчатки Владимиром Солодовым (цитата по ТАСС).