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В Воронежской области атака БПЛА привела к детонации «взрывоопасных предметов»

Средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября отражали атаку в Острогожском районе Воронежской области. При подавлении беспилотного летательного аппарата произошел пожар, началась детонация «взрывоопасных предметов», сообщил губернатор Александр Гусев. Ведется эвакуация жителей одного села.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — написал Гусев в Telegram.

Губернатор не уточнил, из какого села будут эвакуированы люди. Их планируют разместить в соседнем населенном пункте. На месте пожара работают оперативные службы и представители администрации района. В регионе сохраняется опасность БПЛА.

В Воронежской области не впервые объявляется эвакуация населенных пунктов после пожаров, произошедших в результате атак БПЛА. Так, в Россошанском районе в конце августа временно вывозили жителей двух населенных пунктов из-за падения сбитого беспилотника «вблизи взрывоопасных объектов». В ночь на 24 августа людей эвакуировали из двух сел из-за детонации «взрывоопасных объектов».