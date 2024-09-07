В Воронежской области атака БПЛА привела к детонации «взрывоопасных предметов»

«По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — написал Гусев в Telegram.
Губернатор не уточнил, из какого села будут эвакуированы люди. Их планируют разместить в соседнем населенном пункте. На месте пожара работают оперативные службы и представители администрации района. В регионе сохраняется опасность БПЛА.
В Воронежской области не впервые объявляется эвакуация населенных пунктов после пожаров, произошедших в результате атак БПЛА. Так, в Россошанском районе в конце августа временно вывозили жителей двух населенных пунктов из-за падения сбитого беспилотника «вблизи взрывоопасных объектов». В ночь на 24 августа людей эвакуировали из двух сел из-за детонации «взрывоопасных объектов».