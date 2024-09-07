На стройплощадках Хабаровского края полицейские выявили нелегальных мигрантов

В рамках оперативно-профилактической операции «Стройка-2024» сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю организовали проверки 185 строительных объектов, на которых работают иностранцы и лица без гражданства. Мероприятия проведены в целях обеспечения контроля за трудовой деятельностью, осуществляемой зарубежными специалистами, и работодателями, использующими иностранную рабочую силу, а также для пресечения незаконной миграции, сообщает ИА АmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.