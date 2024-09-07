На стройплощадках Хабаровского края полицейские выявили нелегальных мигрантов

В рамках оперативно-профилактической операции «Стройка-2024» сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю организовали проверки 185 строительных объектов, на которых работают иностранцы и лица без гражданства. Мероприятия проведены в целях обеспечения контроля за трудовой деятельностью, осуществляемой зарубежными специалистами, и работодателями, использующими иностранную рабочую силу, а также для пресечения незаконной миграции, сообщает ИА АmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
По результатам рейдов выявлено 257 правонарушений. Так, полицейские составили административные протоколы в отношении 156 нелегалов, большинство из которых не соблюдали правила режима пребывания на территории страны. Остальные нарушители привлечены к ответственности за незаконное привлечение и использование иностранцев в качестве работников.
Судами Хабаровского края в отношении 22 иностранных граждан вынесены решения о выдворении за пределы Российской Федерации, а 36 мигрантам запрещён въезд в нашу страну.