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У браконьеров изъяли больше тонны икры в Хабаровском крае

Жители Николаевского района организовали незаконный вылов горбуши на нерестовом пути.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае сотрудники природоохранной прокуратуры выявили крупный случай браконьерства. Во время рейда на реке Коль были задержаны местные жители. Они организовали незаконную добычу горбуши в период нереста. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Николаевском районе сотрудники природоохранной прокуратуры и правоохранительных органов выявили незаконную добычу горбуши с целью заготовки икры.

«Местные жители организовали браконьерский промысел на нерестовом пути рыбы. В ходе проверки у нарушителей изъяли более 1,3 тонны икры», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки были переданы в органы дознания. Заведено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов, совершенной группой лиц.

Прокуратура