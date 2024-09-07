У браконьеров изъяли больше тонны икры в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники природоохранной прокуратуры выявили крупный случай браконьерства. Во время рейда на реке Коль были задержаны местные жители. Они организовали незаконную добычу горбуши в период нереста. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.