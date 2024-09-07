У браконьеров изъяли больше тонны икры в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники природоохранной прокуратуры выявили крупный случай браконьерства. Во время рейда на реке Коль были задержаны местные жители. Они организовали незаконную добычу горбуши в период нереста. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Николаевском районе сотрудники природоохранной прокуратуры и правоохранительных органов выявили незаконную добычу горбуши с целью заготовки икры.
«Местные жители организовали браконьерский промысел на нерестовом пути рыбы. В ходе проверки у нарушителей изъяли более 1,3 тонны икры», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Материалы прокурорской проверки были переданы в органы дознания. Заведено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов, совершенной группой лиц.