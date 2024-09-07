«Прижали к самой двери»: почему так сложно добраться из микрорайона Юбилейный в центр Иркутска?

— Ну. наконец-то, собственный дом! — радовалась я, переезжая из студенческого общежития. Вот уже 1,5 месяца я снимаю квартиру на улице Багратиона, что находится на въезде в микрорайон Юбилейный Иркутска. С какой проблемой при этом столкнусь, даже не догадывалась. Оказалось, добраться до работы и вернуться с нее домой — еще тот квест. Общественный транспорт ходит совсем не так регулярно и быстро, как хотелось бы. С остановки «улица Подстанция» до «Театра кукол», казалось бы, ехать каких-то полчаса. Это действительно так, если не возникает то самое, но и не одно…
Первое, что меня огорчило, — на плотине периодически случаются аварии, из-за чего застрять в пробке минут на 40 проще простого.
— Ладно, проедем, — думаю я каждый раз, когда в забитой до отказа маршрутке оказываюсь прижатой к двери. Да, транспорт через мою остановку всегда проезжает полный. Порой автобусы даже не останавливаются, проскакивают мимо, там уже и сантиметра свободного места не найти.
Но главная проблема все же кроется в том, что общественный транспорт ходит не так часто, как обещает расписание. Ждать приходиться далеко не семь минут, как заявлено перевозчиками, а все 20−30. И это с учетом, что на работу мне к 10.00. У многих людей в это время день уже в самом разгаре.
Если нет никаких ДТП и ремонтных работ, то путь занимает около 30 минут. И вот, казалось бы, мучения закончились, но тут следующее разочарование. Спрашиваю номер телефона для перевода оплаты и получаю рев в ответ, нередко сопровождающийся и крепким словцом:
— Мобильного банка и терминала нет! Платите наличкой! — кричит разъяренный шофер.
Первый раз я очень растерялась. Пришлось просить деньги у тех, кто выходит со мной на одной остановке. К счастью, есть еще добрые люди на свете! Кто-то да согласится: оплатит за меня, а я тут же возвращаю долг переводом. А дальше еще одна порция стресса — на работу опоздала, начальство смотрит косо. Так в нервном напряжении и проходит каждое утро. А сейчас все, кажется, станет только хуже: школьники и студенты вышли на учебу, люди вернулись из отпусков, в час-пик и машин и аварий больше.
Хорошо было, когда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах работали таблички с QR-кодами и NFC-метками. В это время за проезд можно было отдать всего 22 рубля, вместо установленных 30. Правда продлилось это недолго, примерно около месяца. Сказали, что система не выдержала.
— В связи с выявлением некорректной работы системы оплаты проезда по QR-коду, работа данной системы приостанавливается и отправляется на доработку, — появились объявления в транспорте.
А вот когда вернется данный способ оплаты еще не ясно. А жаль, было очень удобно, да и деньги можно было сэкономить.
Да, маршрутки №№ 10, 45, 2 через остановку «Подстанция» — не единственные. Есть еще автобусы №№ 90, 7, 74 а также троллейбусы №№ 8, 7, 1. Казалось бы, большой транспортный узел, но ждать транспорта все равно приходится минимум 10−15 минут. Да, добраться до центра можно также на автобусах №№ 80 и 3. Но, он делает огромный круг по Иркутску через весь Свердловский округ. А это еще больше времени в пути, особенно, если где-то по дороге возникла пробка. Троллейбусы при этом тоже ходят отнюдь не раз в 7 минут, и даже не раз в 15, при этом и двигаются гораздо медленнее. Единственный плюс — это то, что расписание указано в картах. Правда, оно не всегда соответствует реальности.
— Так выходи из дома пораньше, — подумали, наверное, многие.
Но все не так просто, с семи часов утра я работаю дистанционно, поэтому не всегда есть возможность оставить ноутбук.
Не одна я недовольна маршрутами в сторону Юбилейного.
— Утром невозможно доехать до областной больницы на маршруте № 2, так как заполняется маршрутка полностью уже на «Центральном рынке» и на других остановках вообще не остается шанса пробиться в нее. По рассказам моих знакомых, которые живут в микрорайоне «Юбилейный», а работают на Байкальской, такая картина перед глазами у них происходит каждый день, — пишет недовольная пассажирка в интернете.
Но и плюсы есть: четыре из пяти раз мне попадается маршрутка с уже знакомым водителем. Уже и улыбаемся друг другу при встрече, запомнил. Зато такими темпами и друзей новых заведу. В тесноте да не в обиде, как говорится!
А какова ситуация в целом в Иркутске? В принципе система общественного транспорта развита неплохо. Например, пока я пытаюсь уехать с остановки «Музыкальный театр», мимо меня проезжает, как минимум пять маршруток №№ 16, 16к и 16с. У первой точка старта — «Железнодорожный вокзал», у второй — сквер имени Кирова, у третьей — «Центральный рынок». Все идут через Байкальскую в Солнечный или Молодежный. Транспорта много, добраться можно уже с комфортом, салон не забит до отказа, даже найти свободное место вполне себе можно. В принципе добраться до Байкальской — особой проблемы нет. Через нее ходит куча автобусов, троллейбусов, маршруток. Хотя нередко бывает, особенно в выходные дни, что постоять в ожидании приходится и 20 минут. А после 20.00 количество транспорта всегда значительно сокращается, и это тоже проблема. Не успел до этого времени, будь готов потомиться в ожидании. В Свердловский район главный проводник из центра — автобусы № 80. Интервал движения короткий, машины вместительные, пусть и не всегда свободные, однако уехать можно. А вот автобусов № 90 и № 7 стало точно меньше, раньше они буквально мозолили глаза. Также нередко мелькает автобус № 480, машин на линии, значит, порядком.
До аэропорта тоже нет проблем добраться из любой точки — тот же автобус № 80, № 90, маршрутка № 45, троллейбус № 6 (Жуковского — аэропорт). Ради интереса проехалась. Отмечу, очередей практически нет, правда, не в часы-пик, и не после 20.00, в остальное же время найти свободное местечко, в принципе, можно. А что с транспортом до предместья Рабочее? Маршруток, вроде, немало, — и № 56, если ехать с Байкальской, и трамвай № 4, если с «Центрального рынка», и другие частные автобусы. Главная проблема та же — днем уехать можно, в часы-пик, транспорт набит, после 20.00 количество транспорта заметно сокращается. Уехать уже сложнее.
Ну и последний маршрут, за которым проследила — до Синюшиной горы. С «Центрального рынка» автобусов ходит много, с Байкальской — только маршрутка и троллейбус № 10, с конечной остановки уехать на них не сложно, а по пути следования уже сложнее, особенно в часы-пик, и ходят не так часто, как хотелось бы.
В настоящее время на втором маршруте действует 12−15 автобусов малого класса, интервал движения составляет 7−15 минут. Регулярность движения транспорта может быть нарушена по технически причинам, из-за аварий, а также заторов на улицах города. Это отражается на интервалах и скорости движения на всем пути. Соответственно нарушается расписание движения по маршрутам. Время ожидания транспорта на остановках увеличивается. Администрацией города Иркутска созданы условия транспортной доступности микрорайона Юбилейный в соответствии с Социальным стандартом транспортного обслуживания населения. Индивидуальному предпринимателю указано усилить контроль за работой автобусов на маршруте № 2. Увеличение количества машин находится только в компетенции собственника. По российскому законодательству оснащение транспортного средства контрольно-кассовой техникой обязательно для перевозчика, если его выручка за прошедший год превышает двадцать миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе администрации о работе маршрутки № 2.
А комментарий о работе остальных автобусов, которые ходят по Иркутску, мы дадим немного позже, когда получим полный и точный ответ.