«Прижали к самой двери»: почему так сложно добраться из микрорайона Юбилейный в центр Иркутска?

А какова ситуация в целом в Иркутске? В принципе система общественного транспорта развита неплохо. Например, пока я пытаюсь уехать с остановки «Музыкальный театр», мимо меня проезжает, как минимум пять маршруток №№ 16, 16к и 16с. У первой точка старта — «Железнодорожный вокзал», у второй — сквер имени Кирова, у третьей — «Центральный рынок». Все идут через Байкальскую в Солнечный или Молодежный. Транспорта много, добраться можно уже с комфортом, салон не забит до отказа, даже найти свободное место вполне себе можно. В принципе добраться до Байкальской — особой проблемы нет. Через нее ходит куча автобусов, троллейбусов, маршруток. Хотя нередко бывает, особенно в выходные дни, что постоять в ожидании приходится и 20 минут. А после 20.00 количество транспорта всегда значительно сокращается, и это тоже проблема. Не успел до этого времени, будь готов потомиться в ожидании. В Свердловский район главный проводник из центра — автобусы № 80. Интервал движения короткий, машины вместительные, пусть и не всегда свободные, однако уехать можно. А вот автобусов № 90 и № 7 стало точно меньше, раньше они буквально мозолили глаза. Также нередко мелькает автобус № 480, машин на линии, значит, порядком.