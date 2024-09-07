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Минобороны сообщило об уничтожении пункта размещения ВСУ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленный оператором беспилотного летательного аппарата пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ», — сказано в сообщении.

Расчетом беспилотных летательных аппаратов были вскрыты позиции и перемещение военнослужащих ВСУ в районе сооружений. После получения координат целей и данных разведки военнослужащие батареи навели орудия и нанесли интенсивный удар. Стрельба велась на расстоянии до 15 км.

После проведения стрельбы артиллерийская батарея сменила позиции на запасные для исключения ответного огня со стороны противника.