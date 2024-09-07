Минобороны сообщило об уничтожении пункта размещения ВСУ

«Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленный оператором беспилотного летательного аппарата пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ», — сказано в сообщении.
Расчетом беспилотных летательных аппаратов были вскрыты позиции и перемещение военнослужащих ВСУ в районе сооружений. После получения координат целей и данных разведки военнослужащие батареи навели орудия и нанесли интенсивный удар. Стрельба велась на расстоянии до 15 км.
После проведения стрельбы артиллерийская батарея сменила позиции на запасные для исключения ответного огня со стороны противника.