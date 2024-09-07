Минобороны сообщило об уничтожении пункта размещения ВСУ

Расчетом беспилотных летательных аппаратов были вскрыты позиции и перемещение военнослужащих ВСУ в районе сооружений. После получения координат целей и данных разведки военнослужащие батареи навели орудия и нанесли интенсивный удар. Стрельба велась на расстоянии до 15 км.