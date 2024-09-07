Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

«В ходе боевой работы операторы разведывательных беспилотников группировки обнаружили опорный пункт и артиллерийский расчет противника. Передав координаты операторам ударных дронов, разведка продолжила наблюдение и контроль поражения выявленных целей. В результате слаженных действий подразделений цели были успешно уничтожены», — сказали в ведомстве.
Расчеты ударных FPV-дронов «Южной» группировки войск, поддерживая действия штурмовых и танковых подразделений по освобождению территорий ДНР, также уничтожают огневые точки, боевые бронированные машины, скопление живой силы и фортификационные сооружения украинских вооруженных формирований.
Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут, преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости, превышающей 100 километров в час. Антидроновое ружье против него бессильно. Оператор ведет коптер на минимальной высоте.