Российские дроны уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут, преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости, превышающей 100 километров в час. Антидроновое ружье против него бессильно. Оператор ведет коптер на минимальной высоте.