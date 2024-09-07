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«Грады» уничтожили позиции ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Северной группировки войск уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты реактивных систем залпового огня “Град” группировки войск “Север” при выполнении огневых задач уничтожили позиции с живой силой украинских террористических формирований в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией расчеты «Градов» поражают места размещения, опорные и наблюдательные пункты противника. Также артиллеристы наносят удары по маршрутам движения бронированной техники и кочующих огневых средств ВСУ. «Были и колонны у нас. Были и “три семерки”, это гаубицы иностранного производства (155-мм гаубицы M777 производства США, — прим. ТАСС). У нас были также танки, буквально вот на днях был поражен танк», — рассказал командир батареи с позывным Нева.

«Бывает, что работаем круглыми сутками, день и ночь. Сейчас обстановка такая, врага бить надо, гнать. Мы готовы идти до конца. Очень много противника было уничтожено за эти недели», — добавил командир реактивного взвода с позывным Балу.