«Грады» уничтожили позиции ВСУ в курском приграничье

В ведомстве отметили, что во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией расчеты «Градов» поражают места размещения, опорные и наблюдательные пункты противника. Также артиллеристы наносят удары по маршрутам движения бронированной техники и кочующих огневых средств ВСУ. «Были и колонны у нас. Были и “три семерки”, это гаубицы иностранного производства (155-мм гаубицы M777 производства США, — прим. ТАСС). У нас были также танки, буквально вот на днях был поражен танк», — рассказал командир батареи с позывным Нева.